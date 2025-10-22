❗ Минтруд разъяснил, как считать 2-недельное выходное пособие

При увольнении по некоторым основаниям сотруднику положено выходное пособие в размере двухнедельного заработка. Его надо считать в пропорции от месячного, заявляет Минтруд.

Напомним, по постановлению № 540 при расчете выходного пособия средний дневной заработок надо умножать на среднемесячное количество рабочих дней:

247/12 = 20,58333 в 2025 году

Разъяснение Минтруда по округлению этого показателя – тут.

В письме от 04.09.2025 № 14-1/ООГ-4011 Минтруд описывает этот порядок расчета выходного пособия в размере месячного заработка при увольнении по ст. 81 ТК и поясняет, что за часть месяца пособие надо платить в пропорции.

Отметим, что выходное пособие по ст. 81 ТК нужно платить не за полный месяц, когда бывший сотрудник быстро нашел новую работу после сокращения. В этом случае пособие ему нужно выплатить за часть месяца (в пропорции).

Но есть еще случаи, когда сотруднику изначально положено только 2-недельное пособие. Это увольнение по ст. 83 ТК.

И именно про такие случаи был задан вопрос Минтруду.

Но Минтруд ответил, что надо считать в пропорции к месячному среднему заработку, и при этом упомянул только случаи увольнения по ст. 81 ТК.

Применяется ли эта же формула (с учетом пропорции) при увольнении по статье 83 ТК, Минтруд не разъяснил.

Делаем вывод, что и 2-недельное пособие (по ст. 83 ТК) надо считать также, как и месячное (по ст. 81 ТК), но с учетом пропорции.

Кстати, как высчитывать пропорцию, Минтруд не пояснил. Если принять, что 2 недели – это полмесяца, то формула для расчета 2-недельного пособия такая:

Пособие = СДЗ х 20,583 х 0,5

Спорные вопросы при расчете выходного пособия по новым правилам смотрите в нашей таблице тут.