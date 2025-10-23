Для ПВЗ маркетплейсов предложили ввести специальный налоговый режим

Чтобы собственники пунктов выдачи заказов могли применять специальные налоговые режимы, а не переходить на ОСНО с обязательной уплатой НДС, участники рынка электронной коммерции просят ввести отдельный ОКВЭД.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила министру экономического развития Максиму Решетникову сделать отдельный ОКВЭД для предпринимателей, которые открыли пункты выдачи заказов маркетплейсов.

Представители сферы e-commerce считают, что стандартные виды деятельности не учитывают особенности работы именно в онлайн-торговле. Сейчас ПВЗ регистрируют по смежным кодам, а это вызывает разночтения при налогообложении и во время проверок. Об этом пишут «Ведомости».

В июле 2025 года Минэкономразвития уже поддержал идею установить отдельный ОКВЭД для собственников ПВЗ, но сейчас АУРЭК хочет, чтобы эти положения были закреплены на государственном уровне.

Недавно мы писали, что новые ОКВЭД понадобилось ввести из-за поручения Президента Владимира Путина. До 1 декабря 2025 года власти должны определиться с предложениями по реформированию УСН в торговле. Если для владельцев ПВЗ отменят упрощенку, они будут обязаны применять общую систему и платить НДС в размере 22%.