🙏 Льготу по НДС при покупке российского ПО обещают оставить

Поправки в НК РФ об освобождении от НДС для разработчиков софта внесут ко второму чтению законопроекта.

Правительство согласно отложить отмену действующей льготы по НДС при покупке отечественного ПО, заявили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

Правительство рассмотрело обращение отраслевых IT-ассоциаций по поводу отмены льготы по НДС на российское ПО и обсудило вопрос с ведомствами.

«По итогам проведенных обсуждений с Минфином, депутатами Госдумы и сенаторами правительство полагает возможным отложить отмену действующей льготы по НДС, которая сейчас может негативно сказаться на темпах развития и внедрения российского ПО в экономике», — сообщила пресс-служба.

Поправки, исключающие отмену льготы по НДС для разработчиков, собираются внести ко второму чтению.

Согласно первой версии законопроекта о поправках в НК, предусмотрена отмена льготы по НДС при реализации российского ПО и повышение ставки страховых взносов для IT-отрасли с 7,6% до 15%.