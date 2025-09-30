👓 Какие изменения с октября 2025 года для бухгалтера: обзор

С 1 октября 2025 года

Новый порядок электронных обращений в ФНС

С 01.10.2025 прекратят использовать специальные приложения для обращений через операторов ЭДО в ФНС, которые можно было направлять из бухгалтерских программ напрямую в налоговый орган. См. новость.

Малому бизнесу и самозанятым разрешили уйти на кредитные каникулы

Это распространяется на кредиты, оформленные с 1 марта 2024. Получить отсрочку можно на шесть месяцев с периодичностью раз в пять лет. Максимальные суммы кредитов и др. условия каникул — в новости.

Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

Бизнес начнет обмениваться универсальными сообщениями через операторов ЭДО. Они заменят извещения о получении документов. Подробнее в новости.

Упрощен порядок подписания налоговой отчетности

ФНС расширила функционал приложения «Моя подпись»: здесь теперь можно отправить руководителю компании или ИП любой документ: новость.

С 1 октября 2025 в Смоленской области вводится АУСН

Смоленская область начнет применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Про условия, ставки и банки, которые работают с АУСН, — новость.

Новый порядок применения НДС 0% при перевозке морскими судами

Теперь, чтобы применять льготу, нужно подать в налоговую реестр транспортных, товаросопроводительных и иных документов по формату ФНС.

Пенсии и пособия смогут переводить в цифровых рублях

Чтобы получать пенсии, пособия и другие социальные выплаты в цифровых рублях, нужно подать согласие на открытие счета. См. новость.

Стартует эксперимент с маркировкой товаров для дома

Производители и импортеры товаров для дома смогут добровольно принять участие в эксперименте. См. список, что будет можно маркировать.

Начало обязательной маркировки спортивного питания

С 1 октября 2025 по всей России будет обязательная маркировка продукции для питания спортсменов, которая производится в РФ или импортируется: новость.

Новый лимит доходов для общепита

Изменится лимит доходов для освобождения от НДС — он повышен с 2 до 3 млрд рублей. Если доходы в общепите в 2024 году превысили 2 млрд, но не превысили 3 млрд, то можно применять освобождение от НДС с 1 октября 2025. Подробности в новости.

Новый способ подачи заявлений о мошенниках

С 1 октября 2025 года банковские приложения дополнят функционалом для отправки заявлений о мошеннических переводах: новость.

Повышение зарплат госслужащим и силовикам

Президент подписал Указ о повышении окладов госслужащих и дипломатов с 1 октября 2025 на 7,6%. Также вырастут оклады у сотрудников силовых структур и некоторых бюджетников. Подробнее в новости и здесь.

Повышение военных пенсий

С 1 октября 2025 на 7,6% увеличится денежное довольствие военнослужащих, которое лежит в основе расчета пенсий. На столько же вырастут пенсии всех военных пенсионеров, сотрудников Росгвардии, ФСИН, ОВД, таможни и федеральной фельдсвязи. Также индексация коснется получателей пенсий за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если эти выплаты были назначены по военной линии. См. новость.

Новый способ заключения договора долгосрочных сбережений

С 1 октября 2025 заключать договоры долгосрочных сбережений можно не только в офисах негосударственных пенсионных фондов (НПФ), но и на портале Госуслуг: новость.

Адвокаты станут получать больше

На основании постановления Правительства РФ от 11.08.2025 № 1191 вознаграждение уголовных адвокатов по назначению дознавателя, следователя или суда проиндексируют на 7,6%: новость.

Старт осеннего призыва в армию

Президент РФ подписал указ от 29.09.2025 № 690 об осеннем призыве: новость.

Новый способ подтверждения статуса пенсионера

В силу приказа Минтруда от 10.03.2025 № 98н с 1 октября для подтверждения факта назначения пенсии достаточно сформировать в личном кабинете Госуслуг файл PDF, где будут ФИО, СНИЛС, вид пенсии и срок, на который она установлена, двухмерный штриховой код (QR-код). Прежний способ подтверждения — на материальном носителе — оставили.

Усиление контроля за платежными агентами

Операторы по приему платежей смогут принимать платежи физлиц только при условии вступления в саморегулируемую организацию (СРО). Контроль за платежными агентами будет вести ЦБ. Также расширят основания исключения сведений об операторе из соответствующего реестра. Детали в новости.

Уточнено распределение прибыли и убытков сельхозкооперативов