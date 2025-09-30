👓 Какие изменения с октября 2025 года для бухгалтера: обзор

С 1 октября 2025 года
Новый порядок электронных обращений в ФНС
С 01.10.2025 прекратят использовать специальные приложения для обращений через операторов ЭДО в ФНС, которые можно было направлять из бухгалтерских программ напрямую в налоговый орган. См. новость.
Малому бизнесу и самозанятым разрешили уйти на кредитные каникулы
Это распространяется на кредиты, оформленные с 1 марта 2024. Получить отсрочку можно на шесть месяцев с периодичностью раз в пять лет. Максимальные суммы кредитов и др. условия каникул — в новости.
Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами
Бизнес начнет обмениваться универсальными сообщениями через операторов ЭДО. Они заменят извещения о получении документов. Подробнее в новости.
Упрощен порядок подписания налоговой отчетности
ФНС расширила функционал приложения «Моя подпись»: здесь теперь можно отправить руководителю компании или ИП любой документ: новость.
С 1 октября 2025 в Смоленской области вводится АУСН
Смоленская область начнет применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Про условия, ставки и банки, которые работают с АУСН, — новость.
Новый порядок применения НДС 0% при перевозке морскими судами
Теперь, чтобы применять льготу, нужно подать в налоговую реестр транспортных, товаросопроводительных и иных документов по формату ФНС.
Пенсии и пособия смогут переводить в цифровых рублях
Чтобы получать пенсии, пособия и другие социальные выплаты в цифровых рублях, нужно подать согласие на открытие счета. См. новость.
Стартует эксперимент с маркировкой товаров для дома
Производители и импортеры товаров для дома смогут добровольно принять участие в эксперименте. См. список, что будет можно маркировать.
Начало обязательной маркировки спортивного питания
С 1 октября 2025 по всей России будет обязательная маркировка продукции для питания спортсменов, которая производится в РФ или импортируется: новость.
Новый лимит доходов для общепита
Изменится лимит доходов для освобождения от НДС — он повышен с 2 до 3 млрд рублей. Если доходы в общепите в 2024 году превысили 2 млрд, но не превысили 3 млрд, то можно применять освобождение от НДС с 1 октября 2025. Подробности в новости.
Новый способ подачи заявлений о мошенниках
С 1 октября 2025 года банковские приложения дополнят функционалом для отправки заявлений о мошеннических переводах: новость.
Повышение зарплат госслужащим и силовикам
Президент подписал Указ о повышении окладов госслужащих и дипломатов с 1 октября 2025 на 7,6%. Также вырастут оклады у сотрудников силовых структур и некоторых бюджетников. Подробнее в новости и здесь.
Повышение военных пенсий
С 1 октября 2025 на 7,6% увеличится денежное довольствие военнослужащих, которое лежит в основе расчета пенсий. На столько же вырастут пенсии всех военных пенсионеров, сотрудников Росгвардии, ФСИН, ОВД, таможни и федеральной фельдсвязи. Также индексация коснется получателей пенсий за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если эти выплаты были назначены по военной линии. См. новость.
Новый способ заключения договора долгосрочных сбережений
С 1 октября 2025 заключать договоры долгосрочных сбережений можно не только в офисах негосударственных пенсионных фондов (НПФ), но и на портале Госуслуг: новость.
Адвокаты станут получать больше
На основании постановления Правительства РФ от 11.08.2025 № 1191 вознаграждение уголовных адвокатов по назначению дознавателя, следователя или суда проиндексируют на 7,6%: новость.
Старт осеннего призыва в армию
Президент РФ подписал указ от 29.09.2025 № 690 об осеннем призыве: новость.
Новый способ подтверждения статуса пенсионера
В силу приказа Минтруда от 10.03.2025 № 98н с 1 октября для подтверждения факта назначения пенсии достаточно сформировать в личном кабинете Госуслуг файл PDF, где будут ФИО, СНИЛС, вид пенсии и срок, на который она установлена, двухмерный штриховой код (QR-код). Прежний способ подтверждения — на материальном носителе — оставили.
Усиление контроля за платежными агентами
Операторы по приему платежей смогут принимать платежи физлиц только при условии вступления в саморегулируемую организацию (СРО). Контроль за платежными агентами будет вести ЦБ. Также расширят основания исключения сведений об операторе из соответствующего реестра. Детали в новости.
Уточнено распределение прибыли и убытков сельхозкооперативов
В частности:
в производственных кооперативах — прибыль, направляемая в приращенные паи, будет распределяться пропорционально трудовому участию членов;
в потребительских — согласно вкладу в хозяйственную деятельность.
С 2 октября 2025
Вступает в силу перенос выходных дней в 2026 году
Мишустин подписал постановление правительства от 24.09.2025 № 1466 о праздничных и выходных днях в 2026 году: новость, как работаем и отдыхаем в 2026 году по производственному календарю.
С 4 октября 2025
Новые сведения в ЕГРН
Чтобы защитить права покупателей недвижимости, в ЕГРН и выписку из него добавили сведения о бывших членах семьи собственника, если они имеют права на его жилье: новость.
С 6 октября 2025
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появятся региональные комиссии, которые займутся их рассмотрением. Они будут работать до 1 января 2028 года.
С 15 октября 2025
Новые форматы электронного ЕТД
Приказ ФНС от 13.08.2025 № ЕД-7-26/717@ утвердил форматы электронного единого транспортного документа, которые заменили несколько транспортных документов, которые оформляют при смешанных перевозках. Новые форматы носят рекомендованный характер, уточнила ФНС.
С 22 октября 2025
Новое право региональных микрокредитных компаний
Им разрешено выдавать ипотеку. Ее можно погасить за счет выплаты в 450 тыс. руб., положенной многодетным семьям: новость.
Новый режим использования конфиската без маркировки
Конфискованное из-за отсутствия маркировки станут передавать федеральным властям или определенным кабмином организациям для передачи на гуманитарные цели: новость. Но кроме табака, алкоголя, пищевой продукции, некоторых товаров легпрома, спиртосодержащих лекарств, парфюмерии и косметики.
С 30 октября 2025
Повысили лимит страхового возмещения по долгим вкладам
Страховку по безотзывным долгосрочным вкладам сроком более трех лет, которые удостоверены сберегательным сертификатом, увеличили в два раза — с 1,4 до 2,8 млн рублей: новость.
