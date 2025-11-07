Организации стали открывать отделы ИИ-трансформации

На 2025 год число вакансий, где нужен навык работы с искусственным интеллектом, увеличилось на 62% за год.

В российских компаниях начали появляться офисы внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Сотрудники таких отделов занимаются автоматизацией процессов, повышают эффективность подразделений и работают над защитой данных.

С января по октябрь 2025 года число вакансий с навыком работы с ИИ выросло на 62% по сравнению с 2024 годом. Об этом пишут «Известия».

Основная задача отделов ИИ-трансформации — перевести компанию от пилотных проектов к системному внедрению новых технологий в бизнес-процессы. У руководителя такого офиса должен быть опыт работы с ИИ не менее пяти лет, а также стратегическое мышление, инженерные компетенции и навыки внутреннего консалтинга.

Кроме того, спрос на специалистов, которые умеют работать с ИИ, заметен в маркетинге, где нужны специалисты для генерации контента и анализа аудитории. Среди SMM-специалистов на 176% выросло число вакансий с упоминанием навыков в ИИ.

Однако нейросети становятся не только помощниками для бизнеса, но и инструментом для киберпреступников. Мошенники активно пользуются ИИ, например, для написания программ-вымогателей, для целевых кибератак. Искусственный интеллект может работать и в обратную сторону — помогать компаниям защищать свои данные.

