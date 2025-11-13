Что с НДФЛ при продаже недвижимости, которую использовали в предпринимательской деятельности

Освобождение от НДФЛ не распространяется на коммерческую недвижимость, которую использовали в бизнесе. Поэтому предприниматель должен сам исчислить и уплатить налог, а также сдать декларацию 3-НДФЛ.

От НДФЛ можно освободить доходы, полученные при продаже недвижимого имущества. Однако это освобождение не распространяется на доходы от реализации недвижимости, которая использовалась в предпринимательской деятельности.

Исключение сделали для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или долей в них, а также транспортных средств. При продаже таких объектов можно не платить НДФЛ, даже если их использовали для ведения бизнеса. В остальных случаях будет налог.

Также будет налог независимо от срока владения недвижимостью (не исключения выше), которую продали.

«Физические лица производят исчисление и уплату НДФЛ исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав», — сказано на сайте ФНС.

НДФЛ нужно самостоятельно исчислить и уплатить, а также представить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за истекшим календарным. Общую сумму налога необходимо уплатить не позднее 15 июля следующего года.

Важно, что доходы от продажи коммерческой недвижимости нельзя уменьшить на сумму имущественного налогового вычета, даже если на момент получения дохода налогоплательщик не был индивидуальным предпринимателем.

Про продажу имущества предпринимателем, в том числе бывшим, читайте тут.