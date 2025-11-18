Россияне рассказали, как найти работу мечты

Главным фактором трудоустройства назвали время на поиск работы. На втором месте – профессиональные навыки.

Соискатели рассказали, что им помогает найти работу мечты. 42% считают, что для этого нужно уделять больше времени и внимания самому процессу поиска. Такие данные получила платформа hh.ru в результате исследования (есть у «Клерка»).

28% опрошенных считают, что для успешного трудоустройства нужно развивать и актуализировать навыки, востребованные на рынке. Еще 17% уверены, что найти работу мечты помогает коммуникабельность и качественная самопрезентация на собеседовании. 13% сказали, что важный фактор успеха – грамотное резюме, раскрывающее все достоинства кандидата.

При этом женщины больше склонны считать, что для трудоустройства нужны востребованные навыки (30% против 25% у мужчин). Отметили важность самопрезентации 19% женщин (против 14% мужчин). А мужчины больше вниманию уделяют резюме: 15% против 11% женщин.

Больше всего тех, кто акцентирует важность актуальных навыков для поиска работы, среди юристов (38%) и айтишников (37%). Важность самопрезентации отмечают представители финансовой сферы (25%). О важности резюме говорят рабочие (20%) и строители (16%).

Также респонденты рассказали, что включает работа мечты:

наличие подходящих вакансий рядом с домом (47%);

только официальное трудоустройство (15%).

