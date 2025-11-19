За принуждение уволиться «по собственному» могут обязать платить компенсации
Институт исследования проблем современной политики предлагает установить ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию». Предложение направлено главе Минтруда Антону Котякову.
С проявлениями «тихого увольнения» сталкивалась каждая третья российская компания в 2024 году, говорится в исследовании сервиса SuperJob.
«Это не самостоятельное явление, а прямое следствие системных дисфункций в организации труда, таких как неудовлетворительная рабочая среда или низкое качество управленческих процессов, что в конечном итоге приводит к демотивации персонала и резкому снижению производительности», — указали авторы инициативы.
Действующие нормы ТК не защищают сотрудников, сталкивающихся с давлением со стороны руководства, считают эксперты.
Также предлагается разработать стандарт качества трудовой жизни и установить материальную ответственность работодателей за систематическое создание токсичных условий.
Работнику предлагается дать право на компенсацию в размере 3 среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов «тихого увольнения».
Эта норма станет сдерживающим фактором и позволит сократить число злоупотреблений.
