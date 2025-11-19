За принуждение уволиться «по собственному» могут обязать платить компенсации

Предлагается ввести право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов принуждения к увольнению.

Институт исследования проблем современной политики предлагает установить ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию». Предложение направлено главе Минтруда Антону Котякову.

С проявлениями «тихого увольнения» сталкивалась каждая третья российская компания в 2024 году, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«Это не самостоятельное явление, а прямое следствие системных дисфункций в организации труда, таких как неудовлетворительная рабочая среда или низкое качество управленческих процессов, что в конечном итоге приводит к демотивации персонала и резкому снижению производительности», — указали авторы инициативы.

Действующие нормы ТК не защищают сотрудников, сталкивающихся с давлением со стороны руководства, считают эксперты.

Также предлагается разработать стандарт качества трудовой жизни и установить материальную ответственность работодателей за систематическое создание токсичных условий.

Работнику предлагается дать право на компенсацию в размере 3 среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов «тихого увольнения».

Эта норма станет сдерживающим фактором и позволит сократить число злоупотреблений.

