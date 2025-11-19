ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Увольнение

За принуждение уволиться «по собственному» могут обязать платить компенсации

Предлагается ввести право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов принуждения к увольнению.

Институт исследования проблем современной политики предлагает установить ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию». Предложение направлено главе Минтруда Антону Котякову.

С проявлениями «тихого увольнения» сталкивалась каждая третья российская компания в 2024 году, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«Это не самостоятельное явление, а прямое следствие системных дисфункций в организации труда, таких как неудовлетворительная рабочая среда или низкое качество управленческих процессов, что в конечном итоге приводит к демотивации персонала и резкому снижению производительности», — указали авторы инициативы.

Действующие нормы ТК не защищают сотрудников, сталкивающихся с давлением со стороны руководства, считают эксперты.

Также предлагается разработать стандарт качества трудовой жизни и установить материальную ответственность работодателей за систематическое создание токсичных условий.

Работнику предлагается дать право на компенсацию в размере 3 среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов «тихого увольнения».

Эта норма станет сдерживающим фактором и позволит сократить число злоупотреблений.

Читайте в нашем разборе как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке.

Автор

Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Регистрация в Роскомнадзоре 2025: инструкция

С 30 мая 2025 года вступает в силу штраф для всех организаций за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре в размере 300 000 рублей и еще 8 новых пунктов в статье 13.11 КоАП РФ о нарушениях в области персональных данных.

Регистрация в Роскомнадзоре 2025: инструкция
10

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет