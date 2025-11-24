ФНС уточнила, когда ИП на УСН не сдает 3-НДФЛ
Предприниматель на УСН с НДС спросил, нужно ли ему сдавать 3-НДФЛ.
В части доходов от предпринимательской деятельности – не нужно, ответили налоговики.
Недавно мы писали, что проценты на остаток по счету у ИП на УСН будут облагаться НДФЛ.
Подробнее о том, как составлять отчетность для налоговой и СФР, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет с нуля, научитесь рассчитывать налоги и страховые взносы, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.
Цена со скидкой 72 %: 9 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 5 мест по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию