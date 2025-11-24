ФНС уточнила, когда ИП на УСН не сдает 3-НДФЛ

В части доходов от предпринимательской деятельности не нужно сдавать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Предприниматель на УСН с НДС спросил, нужно ли ему сдавать 3-НДФЛ.

В части доходов от предпринимательской деятельности – не нужно, ответили налоговики.

Недавно мы писали, что проценты на остаток по счету у ИП на УСН будут облагаться НДФЛ.

