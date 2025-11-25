Сумму для освобождения под залог хотят приравнять к размеру ущерба — правкомиссия не против

Обвиняемые или подозреваемые в экономических преступлениях смогут выйти под залог, который будет равен сумме ущерба бюджету, компаниям или отдельным лицам.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому сумма залога по экономическим преступлениям будет такой же, как и сумма причиненного ущерба.

Ожидается, что изменения расширят популярность меры пресечения в виде залога для тех, кто подозревается или обвиняется в экономических преступлениях. Например, в уклонении от уплаты налогов и сборов, нарушении исключительных прав, мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.

Также у суда будет возможность вместе с залогом применять другие запреты и ограничения. Например, подписку о невыезде или запрет покидать место жительства без разрешения, обязанности приходить по вызову следователей.

Недавно мы писали, что кабмин собирается увеличить штрафы за преступления в сфере экономике.