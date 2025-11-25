Сумму для освобождения под залог хотят приравнять к размеру ущерба — правкомиссия не против
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому сумма залога по экономическим преступлениям будет такой же, как и сумма причиненного ущерба.
Ожидается, что изменения расширят популярность меры пресечения в виде залога для тех, кто подозревается или обвиняется в экономических преступлениях. Например, в уклонении от уплаты налогов и сборов, нарушении исключительных прав, мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.
Также у суда будет возможность вместе с залогом применять другие запреты и ограничения. Например, подписку о невыезде или запрет покидать место жительства без разрешения, обязанности приходить по вызову следователей.
Недавно мы писали, что кабмин собирается увеличить штрафы за преступления в сфере экономике.
