Роструд: можно ли не переводить на удаленку работницу в декрете

Работодатель не может отказать только в установлении режима неполного рабочего времени.

Сотрудница хочет выйти из декретного отпуска до трех лет на неполный рабочий день с удаленным форматом работы. Имеет ли право работодатель отказать в переводе на удаленку, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Имеет. Не вправе отказать работодатель только в установлении режима неполного рабочего времени», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 93 ТК, работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей ребенка в возрасте до четырнадцати лет. Режим рабочего времени при этом устанавливают с учетом пожеланий работника и условий производства.