Депутаты хотят позволить сотрудникам с детьми работать дистанционно

Работодатели не смогут отказать сотрудникам с детьми, многодетным и беременным женщинам в переводе на удаленную работу.

1 декабря 2025 года в Госдуму внесли депутатский законопроект, по которому работодатели будут обязаны перевести сотрудника с маленьким ребенком на дистанционную работу.

Удаленно смогут работать:

беременные женщины;

женщины с детьми до 3 лет;

матери и отцы, которые самостоятельно воспитывают детей до 14 лет;

сотрудники с тремя и более несовершеннолетними детьми;

родители детей-инвалидов;

иные категории работников.

«Данная мера направлена на создание условий, при которых родитель может выполнять трудовые обязанности без необходимости ежедневно присутствовать на рабочем месте, снижая тем самым конфликт между профессиональной и семейной сферами жизни», — сказано в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, работодатель должен в течение трех дней рассмотреть заявление сотрудника о переводе на удаленную работу и либо заключить дополнительное соглашение о дистанционной работе, либо предоставить письменный мотивированный отказ. Несвоевременный отказ или отказ без мотива будет считаться необоснованным.

Кроме того, проект устанавливает запрет на отказ в приеме на работу лиц, которые подпадают под действие этой статьи по причине потенциального права на дистанционную работу.

Также документ будет гарантировать, что перевод на удаленку не приведет к ухудшению условий труда: к снижению зарплаты, изменению времени работы или трудовой функции сотрудника.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

