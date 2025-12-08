Назвали отрасли, где больше всего требуется персонал

Рейтинг отраслей с наиболее высоким спросом на персонал возглавили ретейл, промышленность и строительство.

SuperJob составил рейтинг отраслей с наиболее высоким спросом на персонал по итогам ноября 2025.

На первом месте с максимальным числом вакансий оказался ретейл, на втором – промышленность и производство, на третьем – строительство, проектирование и недвижимость, говорится в результатах исследования.

Четвертое место заняли перевозки, в том числе грузовые (транспорт, логистика, склад и ВЭД).

На пятом одновременно разместились туризм, гостиницы и общепит.

Шестую строку заняли IT, интернет, связь и телекоммуникации, а седьмую – службы доставки. На восьмом месте оказались медицина и фармацевтика. Девятую строку заняли услуги, ремонт и сервисное обслуживание, а десятую – наука и образование.