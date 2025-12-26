В 2026 году работодатели будут собеседовать в новом формате, т. к. резюме от ИИ — это мертвяк

Работодатели не хотят видеть резюме, написанные искусственным интеллектом, им важен личный рассказ человека о реальном опыте работы.

Аналитики hh проанализировали размещенные в социальной сети для нетворкинга «Сетка» публикации и выделили основные тренды, которые будут определять развитие рынка труда в 2026 году.

В первую очередь компаниям будет важно не то, что написано в резюме, а то, как соискатель думает и ведет себя в сложных ситуациях. Поэтому рассказу о реальном опыте будут уделять большое значение.

Фокус сместится с проверки знаний на оценку мышления и реакций, а также на соответствие человека корпоративной культуре команды.

«Вывод один — резюме написанное не живым человеком — мертво заранее. В моде — личный опыт, про который можно без запинок и пауз на подсказки нейронок ответить на собеседовании», — сказали в «Сетке».

И кандидаты, и работодатели хотят честной и человечной коммуникации, где нет искусственного интеллекта и «вездесущего employee-маркетинга».

В соискателе важна «взрослость», а не только soft skills: ответственность без напоминаний, умение видеть проблему и предлагать решение.