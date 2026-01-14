Банки и МФО будут отчитываться в ФСПП о взыскании долгов

Сейчас отчет судебным приставам отправляют только коллекторы.

Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект об обязанности банков и микрофинансовых организаций, самостоятельно взыскивающих долги с клиентов, отчитываться перед судебными приставами. Инициатива была внесена Правительством.

Сейчас ФССП контролирует профессиональные коллекторские, микрофинансовые и кредитные (банковские) организации при взыскании ими просроченной задолженности физлиц, но обязанность направлять отчет о своей деятельности законодательно закреплена только для коллекторов.

Поэтому предлагается обязать представлять в ФССП отчет о возвращении просроченных долгов для банков и МФО.

Порядок, форма, сроки и периодичность направления отчета определит Минюст по согласованию с ЦБ.

Председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков ранее объяснял, что поправки призваны оградить должников от некорректных действий и психологического давления со стороны кредиторов, ранних и поздних звонков.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.