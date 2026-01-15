👥 Налоговики назвали четыре налоговых риска, говорящих о серой занятости

Зарплаты ниже МРОТ, расхождение в числе касс и кассиров и другие факторы вызовут подозрения.

УФНС по Амурской области выделило четыре налоговых риска, которые могут посчитать признаком уклонения от официального трудоустройства.

Первый – это выплата зарплаты ниже МРОТ. Месячная оплата труда работника, полностью отработавшего нормы рабочего времени, не может быть ниже МРОТ.

Как занижение базы для исчисления НДФЛ и страховых взносов рассматриваются:

среднемесячная оплата труда ниже средней по региону на 35% и более . Значение сравнят с учетом отрасли и категории работодателя;

выплаты ниже МРОТ, которые получают 10 и более физлиц, если их доля от общего числа работников более 10% ;

взаимодействие более трех месяцев с 10 и более самозанятыми, доход которых превышает 20 тыс. рублей в месяц. Налоговики в среднем оценивают количество самозанятых и срок их сотрудничества с работодателем, какую долю от всего полученного дохода самозанятого занимают такие вознаграждения, количество чеков в месяц.

Второй налоговый риск – разница между количеством ККТ и кассиров.

Вопросы у налоговой могут вызвать:

расхождение числа кассиров, указанных в разделе «Персонифицированный учет» РСВ, и данных ККТ. Если не все кассиры официально трудоустроены — по ним не будет сведений в расчетах;

отсутствие отчетности 6-НДФЛ, по страховым взносам либо нулевые показатели таких расчетов, но есть зарегистрированные и активные кассы, через которые в отчетном периоде проходит выручка.

Непрозрачные данные о работниках ПВЗ тоже относятся к категории рисков теневой занятости.

«Красным флагом» посчитают сочетание двух факторов:

однотипные перечисления средств, которые могут быть оплатой контрагентам за услуги ПВЗ;

в 6-НДФЛ или РСВ нет данных о работниках ПВЗ либо их число занижено.

При оценке этого риска налоговики исходят из того, что на ПВЗ нужно минимум два сотрудника в течение 12 часов ежедневно, без перерывов и выходных.

Иногда банковские и кассовые выписки не сходятся с зарплатными отчетами по сотрудникам. Если налоговики сочтут, что ежемесячные перечисления денег – это зарплата, но работодатель не подает 6-НДФЛ и не уплачивает взносы, ситуацию квалифицируют как выплату неофициальной зарплаты.

Еще один налоговый риск – РСВ не содержат суммы выплат иностранцам, работающим по патентам и привлекаемым для работы.

Данные о лицах, по которым работодатели заплатили страховые взносы, сверят с информацией от МВД о количестве иностранцев, принятых на работу по трудовым или договорам ГПХ.