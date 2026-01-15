Роструд развенчал мифы о выплатах компенсации за неиспользованный отпуск
Роструд рассказал о популярных мифах про выплату компенсации за неиспользованный отпуск работникам, которые не отработали полный рабочий год и приняли решение об увольнении.
Как дела обстоят на самом деле:
Миф
Правда
Если сотрудник отработал меньше года, ему не положена компенсация за неиспользованный отпуск
Даже если работник отработал несколько месяцев, работодатель обязан выплатить ему при увольнении денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска
Чтобы получить компенсацию за полный отпуск, нужно отработать ровно 12 месяцев
Работнику, отработавшему 11 месяцев и более, полагается компенсация за полный год отпуска.
Также полную компенсацию получают работники, проработавшие от 5,5 до 11 месяцев, если они увольняются в связи с:
Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается строго по количеству отработанных дней
Расчет ведется по месяцам: излишки меньше половины месяца не учитываются, а более половины — округляются до целого месяца.
Дни отпуска можно округлить в меньшую сторону. Например, 6,9 дня считать за 6 дней.
Если организация округляет дни отпуска, то только в пользу работника: 6,9 дня округляется до 7 дней.
