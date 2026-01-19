Можно ли вернуть долги контрагента, что делать с зарплатой умершего сотрудника, как рассчитать срок выставления счета-фактуры: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 12 по 18 января 2026 года.