Можно ли вернуть долги контрагента, что делать с зарплатой умершего сотрудника, как рассчитать срок выставления счета-фактуры: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 12 по 18 января 2026 года.

  1. Как вернуть средства, которые задолжал контрагент. Мини-курс

  2. Изменения в трудовом законодательстве – 2026: обзор для бухгалтера и кадровика

  3. Что делать кадровику, если срочный договор стал бессрочным. Мини-курс

  4. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за декабрь 2025 года

  5. Как корректно рассчитать срок на выставление счета-фактуры. Мини-курс

  6. Премия при отмене дисциплинарного взыскания: платить или нет

  7. Что делать с зарплатой, НДФЛ и страховыми взносами умершего сотрудника. Мини-курс

  8. Командировка не состоялась: как учесть расходы и оформить документы

  9. Как заполнить назначение выплаты в авансовом отчете. Мини-курс

  10. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в январе 2026

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.

