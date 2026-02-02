❔ Нужно ли заранее давать работникам перечень вопросов для проверки знаний по охране труда

Прямого требования предоставлять отдельный перечень вопросов в законах нет. Готовиться к проверке нужно по программе обучения, утвержденной работодателем.

Обязан ли работодатель давать сотрудникам перечень вопросов для ежегодной проверки знаний по охране труда, задали вопрос на сайте Онлайнинспекции.рф.

«В нормативных правовых актах, регулирующих вопросы обучения и проверки знаний по охране труда, нет прямого требования к работодателю предоставлять отдельный перечень вопросов для ежегодной проверки знаний», — ответил Роструд.

Но подготовка к проверке знаний по охране труда связана с программами обучения, которые разрабатывает и утверждает работодатель. Это установлено п. 45 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

То есть перечень вопросов для проверки формируется на основе утвержденной программы обучения.

Программы обучения должны учитывать специфику вида деятельности организации, трудовые функции работников.

Если работник не прошел проверку знаний – его не допускают к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей, а направляют на повторную проверку в течение 30 календарных дней со дня не пройденной (п. 79 Правил).

