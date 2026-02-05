8144 ОК МП моб
🔴 Вебинар: 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти проверку →
Трудовые отношения

Роструд: условие об испытании – не обязательное для трудового договора

Если в трудовом договоре не прописан испытательный срок, работник считается принятым на работу без него.

Испытательный срок – это период, в течение которого работодатель проверяет соответствие сотрудника поручаемой ему работе.

«Наличие в трудовом договоре условия об испытании не является обязательным. При его отсутствии в трудовом договоре работник считается принятым на работу без испытания», — уточнил Роструд.

Кому нельзя устанавливать испытательный срок:

  • избранным по конкурсу на замещение соответствующей должности;

  • беременным и женщинам с детьми в возрасте до полутора лет;

  • не достигшим 18 лет;

  • впервые поступившим на работу по полученной специальности в течение 1 года со дня получения образования;

  • избранным на выборную должность на оплачиваемую работу;

  • приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;

  • заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев;

  • работнику, успешно завершившему ученичество у данного работодателя;

  • работнику, направленному для прохождения альтернативной гражданской службы;

  • спортсмену, прошедшему спортивную подготовку у данного работодателя.

Срок испытания не может превышать:

  • 6 месяцев – для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций;

  • 2 недели — для лиц, заключивших трудовой договор на срок от двух до шести месяцев;

  • 3 месяца — для всех остальных.

Срок испытания не может быть продлен, предупредил Роструд.

Если результат испытания неудовлетворительный – работодатель вправе расторгнуть трудовой договор, не дожидаясь окончания испытательного срока.

Читайте в нашем разборе: как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке.

Автор

Онлайн услуги 24
Защита персональных данных

Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

С 30 мая 2025 года в силу вступили новые штрафы за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре (уведомления о начале обработки персональных данных). Для компаний максимальная санкция выросла до 300 000 ₽, для ИП — до 50 000 ₽. Эти меры призваны «вывести из тени» тех, кто еще не выполнил требования закона о персональных данных. Поэтому затягивать с регистрацией нельзя — читайте нашу пошаговую инструкцию, чтобы успеть все сделать вовремя и избежать штрафов.

Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум