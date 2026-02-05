Роструд: условие об испытании – не обязательное для трудового договора
Испытательный срок – это период, в течение которого работодатель проверяет соответствие сотрудника поручаемой ему работе.
«Наличие в трудовом договоре условия об испытании не является обязательным. При его отсутствии в трудовом договоре работник считается принятым на работу без испытания», — уточнил Роструд.
Кому нельзя устанавливать испытательный срок:
избранным по конкурсу на замещение соответствующей должности;
беременным и женщинам с детьми в возрасте до полутора лет;
не достигшим 18 лет;
впервые поступившим на работу по полученной специальности в течение 1 года со дня получения образования;
избранным на выборную должность на оплачиваемую работу;
приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев;
работнику, успешно завершившему ученичество у данного работодателя;
работнику, направленному для прохождения альтернативной гражданской службы;
спортсмену, прошедшему спортивную подготовку у данного работодателя.
Срок испытания не может превышать:
6 месяцев – для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций;
2 недели — для лиц, заключивших трудовой договор на срок от двух до шести месяцев;
3 месяца — для всех остальных.
Срок испытания не может быть продлен, предупредил Роструд.
Если результат испытания неудовлетворительный – работодатель вправе расторгнуть трудовой договор, не дожидаясь окончания испытательного срока.
Читайте в нашем разборе: как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке.
Начать дискуссию