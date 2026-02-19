🙋 Женщины стали чаще искать работу в IT — более трети всех резюме

Самые большие ожидания по зарплате у женщин, которые хотят быть директором по информационным технологиям. Специалисты планируют получать 243 тысячи рублей.

По итогам 2025 года выросла доля женщин, которые собираются работать в IT. Если в 2021 году на них приходилось всего 27% резюме, то сейчас — 38%.

Работать в IT хотят девушки 17 лет и младше: на них приходится 47% резюме, тогда как на юношей — 53%, а в категории 18-24 лет 41% составляют девушки и 59% юноши. Об этом сказано в исследовании hh.ru, результаты есть в распоряжении «Клерка».

«В ИТ-сфере женщины претендуют не только на рядовые, но и на руководящие должности — за последний год на hh.ru насчитывается более 15 тыс. таких резюме, что составляет более трети (32%) от всех резюме руководителей в сфере информационных технологий», — сказала директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

В IT женщины 19-30 лет хотят получать в среднем 68 тыс. рублей, мужчины того же возраста — 89 тыс. У специалистов 31-40 лет зарплатные ожидания выше: 98 тыс. — у женщин и 152 тыс. — у мужчин.

Ожидания по зарплатам также отличаются в зависимости от специализации. Самый заметный разрыв по итогам 2025 года зафиксирован в резюме DevOps-инженеров: медиана желаемой зарплаты у мужчин составляет 200 тыс. рублей, у женщин — 118 тыс.

Самые высокие зарплатные ожидания у женщин, которые претендуют на позиции директора по информационным технологиям (243 тыс. рублей), руководителя группы разработки (202 тыс.), технического директора (193 тыс.).