❌ Общественники не поддерживают введение невозвратных товаров на маркетплейсах

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) не поддерживает предложение Минэкономразвития о введении невозврата для купленных на маркетплейсах товаров.

Такие нормы ущемляют права потребителей, пишет пресс-служба организации.

Дистанционная торговля изначально предполагает меньше расходов для предпринимателя, но при этом повышенные риски для потребителя, который заказывает товар по описанию.

Инициатива Минэкономики – это попытка разрешить конфликт в пользу бизнеса, что может привести к ущемлению прав потребителей, считают общественники.

«Уже много лет действует следующее правило: при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара», — напомнили в ОПИ.

Предложения Минэкономразвития противоречат актуальной позиции Конституционного Суда: непосредственная оценка потребительских свойств приобретаемого товара – один из наиболее важных факторов при его выборе и принятии решения о покупке. Дистанционный способ продажи товара не всегда обеспечивает возможность предварительного ознакомления, поэтому покупатель может сделать окончательный вывод о пригодности товара только после его доставки и имеет право немотивированного отказа от товара, в том числе надлежащего качества.

Ранее глава Минэкономики Максим Решетников предложил рассмотреть вопрос о введении невозврата на некоторые товары для защиты торговли от злоупотреблений со стороны потребителей. Представители маркетплейсов эту инициативу поддержали.