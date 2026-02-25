❌ Уехавшего за границу работника нельзя уволить только из-за этого

Заключать трудовой договор с человеком, живущим за границей, нельзя. Но сам по себе переезд не влечет прекращение трудового договора.

На сайт Онлайнинспекции.рф обратились за разъяснением: нужно ли расторгнуть трудовой договор с сотрудником, выехавшим за границу, и заключить вместо этого ГПД.

В письме Минтруда от 09.09.2022 № 14-2/ООГ-5755 указано, что нельзя заключать трудовой договор о дистанционной работе с гражданином для работы за пределами РФ, так как работодатель не может обеспечить охрану труда за пределами страны. Сотрудничество с лицами, работающими из-за границы, возможно в рамках гражданско-правовых отношений.

В итоге может ли работодатель расторгнуть трудовой договор с сотрудником, выехавшим за границу на длительный срок, и оформить с ним отношения в рамках договора ГПХ, уточнил пользователь.

Эта позиция Минтруда актуальна в настоящее время, подтвердил Роструд.

Но сам по себе переезд не влечет прекращение трудового договора.

«Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях», — пояснило ведомство.

Согласно ст. 312.8 ТК, трудовой договор с удаленным работником может быть прекращен в случае изменения места работы, если на новом месте работник не сможет выполнять свои обязанности по трудовому договору на прежних условиях.

