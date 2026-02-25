Весенняя школа моб
Охрана труда

Кто может попасть под проверку ГИТ в 2026 году

Назвали 4 момента, на которые обращают внимание трудовые инспекторы.

В 2026 году попасть под проверку ГИТ может любое предприятие, указал Роструд.

Процедура осталась практически неизменной, инспекторы обращают внимание на такие вопросы:

Ситуация

Возможное нарушение

Выдача персоналу СИЗ и ДСИЗ

Предприятия привлекают внешних экспертов для оценки рисков, но забывают предоставлять СИЗ для уменьшения их негативного влияния. Но прописана необходимость предоставления защитных средств в плане мероприятий

Обучение по ОТ

В обучающих программах нет практических занятий. Сотрудникам разрешают стажировку без обучения по ОТ. Штатные специалисты по охране труда не проходят обязательное тестирование в ЕИСОТ

Организация медосмотров

Непрохождение персоналом обязательных осмотров и дополнительных профосмотров. Наниматели не организуют посещение центров профпатологии работниками, имеющими стаж от 5 лет с вредными/опасными условиями. Период вредного труда отсчитывается с момента подписания трудового соглашения. В него входят все отработанное время в опасных условиях. Для определения стажа берутся данные из трудовой книжки

Выполнение внеплановой СОУТ

Предприятие не организует процедуру после производственного н/с

Подробнее о проверках Роструда в 2026 году рассказали здесь.

В 2026 году провести проверку могут у нанимателей с высоким риском. В отношении образовательных учреждений с высоким риском вместо планового мероприятия могут организовать обязательный профвизит на 10 дней. Остальные работодатели не участвуют в плановых проверках.

Основания для внеплановых проверок:

  • завершено действие предписания, а документы не позволяют сотруднику ГИТ объективно оценить его исполнение;

  • уклонение от участия в обязательном профвизите;

  • жалоба работника, сведения о несоблюдении нанимателем обязательных требований от предприятий, СМИ или властей. Решение о проверке принимает руководитель ГИТ либо его заместитель;

  • производственный групповой, тяжелый н/с или с летальным исходом;

  • риск для здоровья, жизни персонала. Сведения могут быть получены от СМИ или от работника;

  • требования органов прокуратуры по жалобе работника или при получении сведений о фактах нарушения у работодателя;

  • поручение президента или кабмина;

  • сработал индикатор риска нарушения обязательных требований. 

