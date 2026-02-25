Кто может попасть под проверку ГИТ в 2026 году

Назвали 4 момента, на которые обращают внимание трудовые инспекторы.

В 2026 году попасть под проверку ГИТ может любое предприятие, указал Роструд.

Процедура осталась практически неизменной, инспекторы обращают внимание на такие вопросы:

Ситуация Возможное нарушение Выдача персоналу СИЗ и ДСИЗ Предприятия привлекают внешних экспертов для оценки рисков, но забывают предоставлять СИЗ для уменьшения их негативного влияния. Но прописана необходимость предоставления защитных средств в плане мероприятий Обучение по ОТ В обучающих программах нет практических занятий. Сотрудникам разрешают стажировку без обучения по ОТ. Штатные специалисты по охране труда не проходят обязательное тестирование в ЕИСОТ Организация медосмотров Непрохождение персоналом обязательных осмотров и дополнительных профосмотров. Наниматели не организуют посещение центров профпатологии работниками, имеющими стаж от 5 лет с вредными/опасными условиями. Период вредного труда отсчитывается с момента подписания трудового соглашения. В него входят все отработанное время в опасных условиях. Для определения стажа берутся данные из трудовой книжки Выполнение внеплановой СОУТ Предприятие не организует процедуру после производственного н/с

Подробнее о проверках Роструда в 2026 году рассказали здесь.

В 2026 году провести проверку могут у нанимателей с высоким риском. В отношении образовательных учреждений с высоким риском вместо планового мероприятия могут организовать обязательный профвизит на 10 дней. Остальные работодатели не участвуют в плановых проверках.

Основания для внеплановых проверок:

завершено действие предписания, а документы не позволяют сотруднику ГИТ объективно оценить его исполнение;

уклонение от участия в обязательном профвизите;

жалоба работника, сведения о несоблюдении нанимателем обязательных требований от предприятий, СМИ или властей. Решение о проверке принимает руководитель ГИТ либо его заместитель;

производственный групповой, тяжелый н/с или с летальным исходом;

риск для здоровья, жизни персонала. Сведения могут быть получены от СМИ или от работника;

требования органов прокуратуры по жалобе работника или при получении сведений о фактах нарушения у работодателя;

поручение президента или кабмина;

сработал индикатор риска нарушения обязательных требований.

Обязательные программы по Охране труда (А+Б+Первая помощь и СИЗ) Готовый комплект обучения для 90% сотрудников. Освойте общие вопросы ОТ (Программа А), безопасные методы работы (Программа Б), приемы оказания первой помощи и применение СИЗ по новым требованиям. Идеальное решение для комплексного обучения работников с выдачей протоколов проверки знаний сразу по нескольким программам! Сведения по обученным лицам передаются в реестр Минтруда. Хочу этот курс

Затрудняетесь с выбором программы обучения по охране труда? Позвоните по номеру 8(800)300-92-97 или напишите в чат поддержки, поможем разобраться.