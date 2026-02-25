Мишустин: за три года рост ВВП превысил 10%

Правительство сформировало прогноз кадровой потребности отраслей, чтобы сбалансировать рынок труда и переориентировать экономику на повышение производительности.

25 февраля 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин выступил с отчетом в Госдуме, в ходе которого рассказал, что в 2025 году ВВП вырос на 1%, но за три года рост превысил 10%.

По итогам 2025 года уровень инфляции снизился до 5,6%. Сейчас кабмин и Центробанк продолжают контролировать рост цен.

«Мы сконцентрировали ресурсы на приоритетах, которые определил Президент. Обеспечили быстрый старт новым национальным проектам, значительную долю в которых заняли те, что ориентированы на технологическое лидерство», — сказал Михаил Мишустин.

Правительство стремится улучшить условия для внешней торговли. Уже сейчас пятая часть оборота происходит на преференциальных условиях через соглашения о свободной торговле. В 2025 году такие документы подписали с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией.

Для экспортеров сняли более 40 барьеров, экономический эффект от этого оценили в 130 млрд рублей.

До 25% выросла доля предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, которые вовлечены в проекты по повышению производительности труда. Кроме того, кабмин сформировал прогноз кадровой потребности отраслей, чтобы принять меры по сбалансированию рынка труда.