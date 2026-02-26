❔ Как отразить замену оборудования по гарантии, если изменилась ставка НДС

Нужно провести в учете корректировочный УПД на приход и принять к учету новый УПД.

В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили — как отразить в 1С замену оборудования по гарантии, если с 2026 года изменилась ставка НДС.

ООО на ОСНО в феврале 2025 приобрело оборудование за 12 000 руб. с НДС 20%. В начале 2026 года сделали возврат оборудования из-за неисправности, так как гарантия еще позволяет. Привезли новое оборудование за ту же цену, только с НДС 22%.

Как это правильно отразить в 1С, спрашивает бухгалтер. НДС уже применили к вычету. При этом подписали акт приема-передачи на возврат и корректировочный УПД + новый УПД с НДС 22%.

Исправить нужно по датам подписания документов: провести в учете корректировочный УПД на приход (снять с вычета НДС по ставке 20%) и принять к учету новый УПД с НДС 22%, посоветовали коллеги.

Так даты операций будут 2026 годом, и все войдет в декларацию за 1 квартал 2026-го. За 2025 год можно ничего не исправлять.