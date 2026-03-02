Владельцы ПВЗ начали нанимать сотрудников через сервисы с вакансиями, а не только по рекомендации знакомых

Основной и быстрый канал для найма сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — это рекомендации знакомых и других работников. Об этом рассказали 70% владельцев ПВЗ. Однако с увеличением штата и потока заказов предприниматели стремятся использовать профессиональные сервисы для поиска работников.

Такие порталы используют уже 70% ПВЗ с командой от семи человек (против 33% у пунктов с одним сотрудником). Чтобы привлечь менеджеров, самые загруженные пункты прибегают к рекламе на сторонних сайтах, а также к сотрудничеству с центрами занятости и вузами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование SuperJob и Ozon.

«Стратегия найма крупных и загруженных ПВЗ становится более сложной и структурированной, а каналы — все более диверсифицированными», — сказали в пресс-службе SuperJob.

В 61% случаев процесс найма занимает неделю: от отклика на вакансию до выхода на первую рабочую смену. 31% владельцев ПВЗ нанимают сотрудников за 1-3 дня, а 30% — за 4-7 дней.

Чаще всего выбирают соискателей без опыта, с хорошей физической выносливостью и знанием компьютера. Только 7% предпринимателей ищут сотрудников с опытом в ретейле или клиентском сервисе.

Зарплата менеджеров ПВЗ в среднем может доходить до 100 тыс. рублей, что сопоставимо со средним показателем в экономике. Это и привлекает многих россиян устроиться на такую работу.

По данным на 1 января 2026 года, в России работало 226,4 тыс. пунктов выдачи. Из них 94 тыс. — ПВЗ Wildberries, а 80 тыс. пункты маркетплейса Ozon. Это на 45% больше, чем в 2024 году.

