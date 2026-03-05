Роструд: доплата за ненормированный рабочий день входит в МРОТ

Компенсационную выплату за работу, отклоняющуюся от нормальных условий, не обязательно устанавливать сверх доплаты до МРОТ.

В учреждении водителям доплачивают за ненормированный рабочий день (компенсационная выплата за работу, отклоняющуюся от нормальных условий).

Должна ли эта доплата начисляться поверх МРОТ, спросили на сайте Онлайнинспекци.

«Не должна, если иное не установлено трудовым договором, коллективным договором, соглашением и/или локальным нормативным актом работодателя», — ответил Роструд.

Ведомство напомнило, что по ч. 3 ст. 133 ТК месячная зарплата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда не может быть ниже МРОТ.

Эта зарплата включает вознаграждение за труд, компенсационные и стимулирующие выплаты (ч. 1 ст. 129 ТК).