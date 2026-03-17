🥛 Когда совместителю выдают молоко за вредность

Если работа во вредных условиях длится меньше смены, молоко выдается при работе в опасных условиях от половины рабочей смены.

На сайте Онлайнинспекции спросили – полагается ли выдача молока или компенсация за молоко совместителю, работающему на 0,4 ставки (2,88 часа при пятидневке) во вредных условиях труда с классом вредности 3.3.

Что при этом подразумевается под рабочей сменой, спрашивает пользователь:

время, отработанное работником согласно трудовому договору,

или время, установленное в ЛНА организации.

«Если время работы во вредных условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ во вредных или опасных условиях труда в течение не менее чем половины рабочей смены», — отметил Роструд.

При этом рабочей сменой будет продолжительность рабочего времени, определенная локальным нормативным актом, определяющим режимы рабочего времени.

Согласно ч. 4 ст. 93 ТК, работа по совместительству не влечет для работников каких-либо ограничений трудовых прав.

Молоко или другие равноценные пищевые продукты за вредность выдаются согласно ч. 1 ст. 222 ТК.

Если время работы составляет меньше половины продолжительности рабочей смены, молоко не выдается – п. 4 Приложения № 2 к Приказу Минтруда от 12 мая 2022 г. № 291н.