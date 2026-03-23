❓ Оштрафуют ли работодателя, если работник хочет перенести свой первый отпуск: ответ Роструда

Если новый работник не пойдет в отпуск до конца рабочего года – компанию могут оштрафовать.

Работник просит перенести свой первый отпуск, работодатель не против.

Но могут ли оштрафовать организацию за непредоставление отпуска за первый рабочий год, задали вопрос Роструду.

«Могут, поскольку отпуск работнику должен быть предоставлен до истечения того рабочего года, за который он полагается», — ответило ведомство.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на отпуск за первый год работы возникает у через шесть месяцев непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон можно пойти в отпуск и раньше (ч. 2 ст. 122 ТК).

Отпуск за второй и последующие годы работы может быть в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя (ч. 4 ст. 122 ТК).

