Командировки в район Крайнего Севера не дают права на гарантии и компенсации – Роструд

Если постоянное рабочее место находится не в районе КС – сотрудник не считается работником таких районов.

Дистанционный работник приезжает в служебные командировки в район Крайнего Севера. Сроки разные — 3-5 дней или до 3-х месяцев.

Онлайнинспекцию спросили: включается ли командировка в северный стаж и положен ли работнику дополнительный оплачиваемый отпуск за такие командировки в районы Крайнего Севера.

«Если работник направляется в командировку в район Крайнего Севера, то ему не предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные для работников КС, так как его постоянное место работы не находится в районе КС», — пояснил Роструд .

Госгарантии и компенсации работникам РКС в и приравненных к ним местностях устанавливаются ТК, законами и другими НПА (ч. 1 ст. 313 ТК).

Одно из обязательных для включения в трудовой договор условий – о месте работы ч. 2 ст. 57 ТК.

Служебная командировка — поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ч. 1 ст. 166 ТК РФ).

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