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Голикова: дефицит кадров достиг рекордных показателей, когда на одного безработного приходится 18 вакансий

Спрос на квалифицированных рабочих продолжает расти — в 2025 году на одного соискателя приходилось уже 18 предложении о работе, что более чем вдвое выше уровня 2021 года.

5 июня 2026 года вице-премьер Татьяна Голикова во время ПМЭФ-2026 рассказала, что в 2025 году вырос спрос на квалифицированных рабочих. На одного безработного приходится 18 вакансий.

Для сравнения, в 2021 году показатель был следующим: 8 предложений о работе на одного соискателя.

«Рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется достаточно высокой напряженностью», — сказала Татьяна Голикова.

Среди россиян в возрасте от 30 до 39 лет показатель занятости увеличился с 87% до 91%. В группе от 40 до 49 лет уровень занятости вырос с 90% до 93%.

Автор

Клерк Бизнес
Маркетинг

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Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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