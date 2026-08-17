Специалист по кадрам: компании не спешат сокращать персонал даже на фоне роста безработицы

Несмотря на рост безработицы в ряде регионов, говорить о системном переходе бизнеса к оптимизации штата пока рано, считает Юлия Карпова: в одних компаниях пересматривают роли и автоматизируют рутину, а в других продолжают удерживать ключевых специалистов.

Рост безработицы в крупных регионах России не говорит о начале масштабного разворота бизнеса от политики удержания кадров к оптимизации штата. Об этом «Клерку» рассказала CEO кадрового агентства HRDirect Юлия Карпова. По ее словам, решения компаний сильно различаются в зависимости от отрасли, структуры задач и квалификации сотрудников.

«Оптимизация рациональна в ситуациях, когда в штате избыток сотрудников. Например, людей наняли под проекты, которые не были запущены, либо объем задач оказался меньше первоначально запланированного. Причем оптимизация штата — это не обязательно массовые увольнения. Структура штата может быть перестроена с учетом актуальной ситуации с минимальным сокращением численности или совсем без него», — сказала Юлия Карпова.

Например, можно отказаться от ролей, которые сложились «исторически», но уже не несут реальной ценности или дублируют функции. При этом оптимизация не всегда означает сокращения: компании могут пересматривать роли, отказываться от «исторически» сложившихся функций, передавать часть задач на аутсорс или автоматизировать рутину с помощью ИИ.

В то же время оптимизация невозможна там, где сотрудников уже не хватает для выполнения задач. В таких ситуациях политика удержания остается более выигрышной: она снижает риск кадрового дефицита и экономит расходы на наем и адаптацию новых сотрудников. Карпова считает, что циклы удержания и оптимизации будут зависеть от экономической и политической динамики, а разворот может происходить очень быстро.

Оценивая прогноз безработицы к декабрю, эксперт допускает сценарий, при котором показатель окажется выше ожидаемых 2,4-2,5%.

«Рынок труда быстро меняется, поэтому для бизнеса и соискателей разумнее быть готовыми к более осторожному сценарию. Если рост окажется меньше ожидаемого, это будет скорее позитивным результатом», — отмечает специалист.

При этом общая цифра безработицы не отражает ситуацию в конкретных профессиях: в одних сферах компании будут сдерживать найм, а в других продолжат бороться за квалифицированные кадры.

Развитие искусственного интеллекта постепенно меняет структуру занятости. ИИ берет на себя рутинные задачи, а от сотрудников требуется больше аналитических и управленческих функций. Это может временно снижать потребность в отдельных ролях, но по мере роста бизнеса спрос на персонал возвращается — меняются лишь требования к навыкам.

По мнению эксперта, главным последствием распространения ИИ станет не долгосрочный рост безработицы, а перестройка структуры занятости и изменение профиля востребованных специалистов.

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