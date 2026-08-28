Роструд: работодатель не обязан проверять, совпадает ли отпуск совместителя с его основной работой

Работник сам решает, совмещать ли отпуска на двух работах.

Внешнему совместителю по его заявлению дали отпуск без сохранения заработной платы на период отпуска по основному месту работы – с 10 августа по 19 августа 2026 года.

После окончания отпуска он вышел на работу 20 и 21 августа, а после выходных дней 22-23 августа сообщил, что по основному месту работы был в отпуске с 10 по 23 августа.

Являются ли нарушением норм ТК действия работодателя по по совместительству, который дал отпуск за свой счет меньше, чем отпуск по основному месту работы, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Полагаем, что не являются», — ответил Роструд.

В интересах совместителей предусмотрено правило, которое позволяет им взять ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском по основной работе, в том числе и авансом (ст. 286 ТК).

Но речь идет о праве совместителя воспользоваться ежегодным отпуском одновременно с отпуском по основной работе, а не об обязанности это сделать, добавило ведомство.

Работник самостоятельно решает: взять ему отпуск на работе по совместительству одновременно с отпуском по основной работе или использовать эти отпуска отдельно. Закон не обязывает совместителя принудительно использовать эту гарантию.

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