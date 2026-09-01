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НДФЛ
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Средняя семейная выплата превысила 30,7 тыс. рублей летом 2026 года

Ежегодную семейную выплату получили более 1,3 млн родителей, а средний размер составил 30,7 тыс. рублей. 98,6% заявлений подали в электронном виде.

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С начала июня 2026 года ежегодную семейную выплату получили 1,3 млн родителей, которые воспитывают 2,9 млн детей. Средний размер выплаты составил 30,7 тыс. рублей. Мера поддержки доступна всем, кто в прошлом году уплачивал НДФЛ с доходов от трудовой деятельности, поэтому обратиться могут оба родителя.

«За три летних месяца ежегодную семейную выплату получили более 1,3 млн родителей 2,9 млн детей. Средний размер выплаты превысил 30,7 тысячи рублей», — сказано на сайте Минтруда.

Наибольшее число получателей зафиксировано в Краснодарском крае (54,1 тыс.), Башкортостане (41,5 тыс.), Московской области (36,1 тыс.), Свердловской области (35,9 тыс.) и Ростовской области (33,9 тыс.).

Подать заявление можно очно в отделениях Соцфонда или МФЦ, а также онлайн через Госуслуги — 98,6% заявителей выбрали электронный формат.

Размер выплаты рассчитывается исходя из суммы уплаченного НДФЛ за прошлый год без учета стандартных, социальных и имущественных вычетов. Учитываются доходы от трудовой деятельности, предпринимательства, авторских гонораров и других выплат.

Для получения выплаты среднедушевой доход семьи должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона, а имущество — соответствовать установленным критериям. Важное условие — отсутствие задолженности по алиментам.

По заявлению родителей Соцфонд пересчитает уплаченный налог по ставке 6%, а разницу перечислит единовременным платежом на указанный счет.

Автор

Игорь Вахромов
Трудовое право

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