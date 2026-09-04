Отсутствие трудового договора с директором-учредителем ООО не считается нарушением – Роструд

Подписание трудового договора единственным учредителем с самим собой в качестве директора признается нарушением.

Онлайнинспекцию спросили – является ли нарушением не заключение трудового договора с директором – единственным учредителем ООО.

В какой срок после госрегистрации ООО нужно заключить ТД с директором – ЕИО и будет ли нарушением подписание трудового договора единственным учредителем ООО с собой как с директором, уточнил пользователь.

Не заключение трудового договора с директором - единственным учредителем – это не нарушение. Но трудовой договор с директором - единственным учредителем заключать (а также платить ему зарплату) не нужно, ответил Роструд.

Единственный участник своим решением возлагает на себя функции единоличного исполнительного органа – директора. Управленческая деятельность в этом случае осуществляется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового. Руководствоваться нужно нормами закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ и учредительными документами.

Подписание трудового договора единственным учредителем с собой как с директором – это нарушение, считает ведомство.

Особенности регулирования труда руководителей организаций установлены гл. 43 ТК, но положения главы не распространяются на случаи, когда руководитель организации – ее единственный участник (ст. 273 ТК).