Госкомпании выплатят долги перед МСП на 2,85 млрд рублей

С февраля по август 2026 года заказчики полностью выплатили 1,78 млрд рублей, еще на 1,07 млрд рублей утверждены графики погашения. Решения приняты по 320 жалобам бизнеса.

Задолженность госкомпаний перед субъектами МСП на 2,85 млрд рублей погашена или включена в графики выплат, сообщили на заседании федерального штаба под председательством главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Речь идет в том числе о крупных заказчиках из авиационной и энергетической отраслей.

Предприниматели могут сообщить о нарушении сроков оплаты по договорам в рамках 223-ФЗ через «Сервис 360» на Цифровой платформе МСП.РФ.

Корпорация МСП проводит досудебное урегулирование, а при необходимости передает документы в ФАС для привлечения заказчика к административной ответственности.

«Более чем в два раза снижены сроки погашения задолженностей с даты обращения — с 58 до 26 дней», — сообщила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Минфин совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП подготовил проект постановления о «зеркальной ответственности» заказчиков и поставщиков. Он предусматривает одинаковые пени за каждый день просрочки поставки или оплаты и симметричные ограничения общей суммы санкций. Проект проходит межведомственное согласование, его планируют ввести в действие с 1 января 2027 года.