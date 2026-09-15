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Госзакупки
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Госкомпании выплатят долги перед МСП на 2,85 млрд рублей

С февраля по август 2026 года заказчики полностью выплатили 1,78 млрд рублей, еще на 1,07 млрд рублей утверждены графики погашения. Решения приняты по 320 жалобам бизнеса.

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Задолженность госкомпаний перед субъектами МСП на 2,85 млрд рублей погашена или включена в графики выплат, сообщили на заседании федерального штаба под председательством главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Речь идет в том числе о крупных заказчиках из авиационной и энергетической отраслей.

Предприниматели могут сообщить о нарушении сроков оплаты по договорам в рамках 223-ФЗ через «Сервис 360» на Цифровой платформе МСП.РФ.

Корпорация МСП проводит досудебное урегулирование, а при необходимости передает документы в ФАС для привлечения заказчика к административной ответственности.

«Более чем в два раза снижены сроки погашения задолженностей с даты обращения — с 58 до 26 дней», — сообщила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Минфин совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП подготовил проект постановления о «зеркальной ответственности» заказчиков и поставщиков. Он предусматривает одинаковые пени за каждый день просрочки поставки или оплаты и симметричные ограничения общей суммы санкций. Проект проходит межведомственное согласование, его планируют ввести в действие с 1 января 2027 года.

Автор
Илья Андреев
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