Родственники могут по очереди брать отпуск по уходу за ребенком — депутат

Отпуск до достижения ребенком трех лет можно разделить между работающими членами семьи. Пособие платят только до 1,5 лет в размере 40% среднего заработка.

Отпуск по уходу за ребенком вправе по очереди использовать мать, отец, бабушка, дедушка или опекун, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Например, первые полгода отпуск может взять мать, а следующие полгода — отец.

«Главное, чтобы вы были официально трудоустроены и подали заявление работодателю», — пояснил депутат.

Пособие получает член семьи, который фактически ухаживает за ребенком, а его размер рассчитывают исходя из заработка этого сотрудника.

Выплаты прекращаются после достижения ребенком возраста 1,5 лет, хотя отпуск может продолжаться до трех лет.

В 2026 году минимальное пособие для работающих составляет 9 227,24 рубля, максимальное — 68 995,50 рубля в месяц.