Отказ от новых обязанностей может обернуться взысканием для сотрудника

Сотрудник вправе отказаться от задач, которые выходят за пределы его трудовой функции. Но если порученная работа уже входит в нее, отказ может считаться нарушением трудовой дисциплины.

Работник не всегда может без последствий отказаться от обязанностей, которые работодатель добавил или конкретизировал в должностной инструкции. Об этом «Клерку» рассказала генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Если новые задачи уже относятся к согласованной трудовой функции, работодатель может уточнить порядок их выполнения без изменения самого содержания работы. Например, для менеджера по продажам можно конкретизировать правила работы с клиентами, оформления документов или взаимодействия с другими подразделениями.

В такой ситуации отказ выполнять порученную работу может рассматриваться как неисполнение трудовых обязанностей и стать основанием для дисциплинарного взыскания.

Другая ситуация возникает, если под видом обновления должностной инструкции сотруднику фактически поручают новую трудовую функцию. Ст. 60 ТК запрещает требовать работу, которая не предусмотрена трудовым договором.

«Называть новую трудовую функцию "обновлением должностной инструкции" нельзя», — подчеркнула Агаева.

Если новые обязанности выходят за пределы трудовой функции и сотрудник не согласился на изменения, его отказ от таких задач не считается нарушением трудовой дисциплины. Уволить работника за отказ выполнять незаконно добавленные обязанности также нельзя.