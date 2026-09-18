Эксперт объяснила, куда перечислять зарплату после смерти сотрудника

Работодатель не должен автоматически перечислять зарплату на карту сотрудника после того, как узнал о его смерти. Деньги могут получить члены семьи или иждивенцы, а в некоторых случаях выплаты войдут в наследство.

Если зарплату ко дню смерти сотрудника еще не перечислили, работодатель должен выплатить ее члену семьи или человеку, который находился на иждивении умершего. Об этом «Клерку» рассказала кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, магистр юриспруденции Лилия Ежова.

Для получения денег нужно обратиться к работодателю с заявлением, паспортом, свидетельством о смерти и документами, которые подтверждают родство или иждивение. Свидетельство о праве на наследство на этом этапе не требуется.

После получения необходимых документов работодатель должен перечислить деньги не позднее недели. Вместе с зарплатой рассчитывают компенсацию за неиспользованный отпуск и другие обязательные выплаты. Премию также выплачивают, если право на нее возникло по трудовому договору и положению о премировании.

Если компания успела отправить зарплату до того, как получила информацию о смерти, и банк уже зачислил деньги на действующий счет сотрудника, самостоятельно вернуть перевод не получится.

«После зачисления банк не вправе просто списать деньги по письму работодателя. Для этого нужны распоряжение клиента, решение суда либо прямо предусмотренное законом или договором основание», — объяснила Ежова.

Если перевод еще не завершен, работодателю стоит сразу обратиться в банк и попытаться отозвать платеж.

Когда за выплатами одновременно обращаются несколько человек, работодатель не должен самостоятельно решать, кому из них отдать деньги. Ежова рекомендует получить письменное соглашение между получателями либо внести сумму в депозит нотариуса.

Если за причитающимися сотруднику деньгами никто не обратился в установленный срок, они включаются в наследственную массу. В таком случае работодатель перечислит их наследнику после предъявления свидетельства о праве на наследство.