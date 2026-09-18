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Охрана труда
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Минтруд уточнил правила проведения СОУТ для ряда малых и микропредприятий

Процедура СОУТ практически не меняется с 2027 года.

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Минтруд приказом от 07.08.2026 № 345н скорректировал правила проведения СОУТ для малого и микробизнеса.

Новые правила будут применяться с 1 марта 2027 года до 1 марта 2029 года.

Порядок распространится на малый бизнес в области IT, права и бухучета, торговли определенными товарами, образования и др. Список видов расширяется.

Новые правила коснутся и некоторых НКО.

Процедура СОУТ не меняется. На каждое рабочее место оформляют проверочный лист, который затем утверждает комиссия работодателя (приложение № 1 к приказу). Если выявили хотя бы один потенциально вредный или опасный фактор, то для СОУТ привлекают специализированную организацию.

Если факторов нет, условия труда признают допустимыми и подают декларацию (приложение №2 к приказу).

Автор
Точка Банк
ЭДО

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