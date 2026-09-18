Минтруд уточнил правила проведения СОУТ для ряда малых и микропредприятий
Процедура СОУТ практически не меняется с 2027 года.
Минтруд приказом от 07.08.2026 № 345н скорректировал правила проведения СОУТ для малого и микробизнеса.
Новые правила будут применяться с 1 марта 2027 года до 1 марта 2029 года.
Порядок распространится на малый бизнес в области IT, права и бухучета, торговли определенными товарами, образования и др. Список видов расширяется.
Новые правила коснутся и некоторых НКО.
Процедура СОУТ не меняется. На каждое рабочее место оформляют проверочный лист, который затем утверждает комиссия работодателя (приложение № 1 к приказу). Если выявили хотя бы один потенциально вредный или опасный фактор, то для СОУТ привлекают специализированную организацию.
Если факторов нет, условия труда признают допустимыми и подают декларацию (приложение №2 к приказу).