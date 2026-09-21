Молодые специалисты оценили сложность поиска работы в 7,3 балла из 10

Главным препятствием при трудоустройстве 64% выпускников считают отсутствие опыта. За год вакансий стало на 18% меньше, а резюме — на 32% больше.

Сложность трудоустройства молодых специалистов выросла с 6,4 до 7,3 балла из 10. Выпускники 2025 года оценили ее в 7,9 балла, 2024 года — в 7,2, а 2023 года — в 6,9 балла.

На отсутствие опыта указали 64% опрошенных против 59% годом ранее. Стартовыми зарплатами недовольны 21% выпускников, тогда как в 2025 году таких было 10%. Еще 20% не находят вакансий, соответствующих их требованиям, против 9% год назад, а 7% столкнулись с высокой конкуренцией. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Работодатели чаще ищут опытных специалистов, которые смогут сразу решать бизнес-задачи, считает генеральный директор агентства КРОС Екатерина Мовсесян. Дефицит кадров сохраняется, в частности, в промышленности среди рабочих специальностей.

Подтвердить практические навыки выпускникам помогут стажировки, учебные проекты и портфолио. Даже стажировка продолжительностью от одного до трех месяцев повышает ценность кандидата, поскольку дает опыт решения реальных задач.