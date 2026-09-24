Увеличивается ли учебный отпуск на время дороги до вуза в другом городе: ответ Роструда
Дни проезда на учебу и обратно не продляют учебный отпуск.
Онлайнинспекцию спросили – добавляются ли дни проезда к месту учебы и обратно к дополнительному учебному отпуску, если вуз находится в другом городе. На дорогу в одну сторону уходят сутки. То есть, если учеба начинается со среды, работник проведет в дороге весь вторник.
«Дни проезда к месту учебы и обратно не увеличивают продолжительность учебного отпуска», — ответил Роструд.
Работникам, которые учатсязаочно или очно-заочно по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры с госаккредитацией, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения аттестации (ч. 1 ст. 173 ТК):
промежуточной аттестации на первом и втором курсах — по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно — по 50 календарных дней;
итоговой аттестации — до четырех месяцев.
Кроме того, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд на учебу и обратно (ч. 3 ст. 173 ТК).
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