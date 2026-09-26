Бумажные письма принесли бизнесу 20 горячих лидов с тысячи отправлений

Обычная почтовая рассылка продолжает приводить клиентов бизнесу в 2026 году. В одном из проектов тысяча бумажных писем потенциальным заказчикам принесла 20 горячих лидов.

Бумажные письма могут оставаться эффективным рекламным каналом даже на фоне развития интернет-рекламы. Таким кейсом маркетолог Михаил Фадеев поделился в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

В одном из проектов его команда использовала базу лиц, принимающих решения, которым компания хотела продать оборудование. Контакты перенесли в таблицу, после чего потенциальным клиентам отправили обычные письма с коммерческим предложением.

«Берем базу, вбиваем в Excel, распечатываем бумажные письма с предложениями, упаковываем в конверты, клеим марки, отправляем. Из тысячи писем — 20 горячих лидов. Инструмент стар как мир», — рассказал Фадеев.

Маркетолог также использует для продвижения видеоконтент, рассылки, публикации в новостных и социальных каналах и другие инструменты. Выбор канала, по его словам, зависит от продукта и целевой аудитории.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» с Михаилом Фадеевым можно посмотреть на этих платформах: