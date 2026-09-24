Спрос на временный персонал в общепите вырос на 58% в начале 2026 года

Рынок подработок в общепите заметно оживился: число предложений выросло на 58% за год, а лидером по динамике стала позиция помощника официанта.

Спрос на временный персонал в российском общепите в январе–августе 2026 года увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднее вознаграждение за смену в сфере достигло 4 389 рублей. Лидером по количеству предложений стала позиция помощника официанта: число смен выросло на 141% год к году, а средняя оплата составила 2 915 рублей. Об этом сказано в совместном исследовании «Авито Подработки» и сети ресторанов «Теремок».

На втором месте — подработка продавцом‑кассиром. Количество предложений увеличилось на 92%, при среднем вознаграждении 3 622 рубля за смену. Третью позицию заняли повара: число смен выросло на 13%, а средняя оплата достигла 2 975 рублей.

Исследование показывает, что спрос на временных сотрудников в общепите продолжает расти, а работодатели активно закрывают оперативные задачи за счет гибкого формата занятости.