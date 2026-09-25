Россияне рассказали, какие предложения банков их раздражают больше всего

Рекламу предодобренных кредитов назвали главным раздражителем 27% россиян, следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Персональные предложения банков раздражают 21% респондентов, сообщения об истекающем кешбэке — 16%, а уведомления об увеличении кредитного лимита — 14%. В опросе участвовали 3 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Наиболее чувствительными к банковской рекламе оказались люди от 46 до 65 лет. В этой группе 81% опрошенных заявили, что сообщения банков чаще раздражают, чем приносят пользу. Среди респондентов до 25 лет так ответили 46%, от 26 до 45 лет — 49%.

Не более двух рекламных сообщений от банка в неделю готовы получать 38% участников опроса. Еще 34% согласны на три-пять уведомлений, если они связаны с используемыми продуктами. Для 19% приемлемы от шести до десяти сообщений в неделю.

Уведомления о списании средств считают необходимыми 71% опрошенных. Информацию о собственных задолженностях и платежах хотят получать 74%, однако предложения оформить новый кредит считают полезными только 29% респондентов.