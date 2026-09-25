📰 Семейную ипотеку пересмотрели, МРОТ повысят, а звонки банков начнут блокировать: главное за неделю
На этой неделе власти утвердили новые условия семейной ипотеки, назвали МРОТ на 2027 год и подготовили повышение утильсбора. ФНС запускает ИИ-сервис для бизнеса, а операторы связи готовятся блокировать немаркированные звонки банков.
🏠 Ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей
С 1 октября условия программы изменятся. Ставки составят от 2 до 12%, а максимальная сумма кредита — от 6 до 18 млн рублей в зависимости от числа детей и региона.
💰 Россиянам назвали новый размер МРОТ на 2027 год
Минимальный размер оплаты труда увеличится на 6,8% — до 28 935 рублей. К 2030 году его планируют довести до 35 тыс. рублей.
🚗 Ставки утильсбора повысят на 10–20% с 1 января 2027 года
Новые ставки начнут действовать уже с начала следующего года. Изменение повлияет на расходы при ввозе и покупке автомобилей.
🤖 ФНС запускает сервис с ИИ для оценки рисков банкротства бизнеса
Новый инструмент поможет оценивать вероятность финансовых проблем компаний с помощью искусственного интеллекта.
📞 Операторы начнут блокировать немаркированные звонки банков с 15 октября
МТС и «МегаФон» готовы не пропускать звонки компаний и ИП без обязательной маркировки. Под ограничения могут попасть и вызовы крупных банков.
📅 В 2027 году будет семь сокращенных рабочих недель
Производственный календарь на следующий год предусматривает семь недель с уменьшенным количеством рабочих дней из-за праздников и переносов.
💳 Казахстан смягчил правила выдачи банковских карт иностранцам
Для иностранцев изменили условия получения банковских карт. Новые правила упростят доступ к банковским услугам в стране.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты