📰 Семейную ипотеку пересмотрели, МРОТ повысят, а звонки банков начнут блокировать: главное за неделю

На этой неделе власти утвердили новые условия семейной ипотеки, назвали МРОТ на 2027 год и подготовили повышение утильсбора. ФНС запускает ИИ-сервис для бизнеса, а операторы связи готовятся блокировать немаркированные звонки банков.

🏠 Ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей

С 1 октября условия программы изменятся. Ставки составят от 2 до 12%, а максимальная сумма кредита — от 6 до 18 млн рублей в зависимости от числа детей и региона.

💰 Россиянам назвали новый размер МРОТ на 2027 год

Минимальный размер оплаты труда увеличится на 6,8% — до 28 935 рублей. К 2030 году его планируют довести до 35 тыс. рублей.

🚗 Ставки утильсбора повысят на 10–20% с 1 января 2027 года

Новые ставки начнут действовать уже с начала следующего года. Изменение повлияет на расходы при ввозе и покупке автомобилей.

🤖 ФНС запускает сервис с ИИ для оценки рисков банкротства бизнеса

Новый инструмент поможет оценивать вероятность финансовых проблем компаний с помощью искусственного интеллекта.

📞 Операторы начнут блокировать немаркированные звонки банков с 15 октября

МТС и «МегаФон» готовы не пропускать звонки компаний и ИП без обязательной маркировки. Под ограничения могут попасть и вызовы крупных банков.

📅 В 2027 году будет семь сокращенных рабочих недель

Производственный календарь на следующий год предусматривает семь недель с уменьшенным количеством рабочих дней из-за праздников и переносов.

💳 Казахстан смягчил правила выдачи банковских карт иностранцам

Для иностранцев изменили условия получения банковских карт. Новые правила упростят доступ к банковским услугам в стране.