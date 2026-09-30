Уменьшение временной премии новичка не требует допсоглашений, если график сразу прописан в договоре

В трудовой договор можно сразу вписать уменьшающуюся премию на первые полгода.

Онлайнинспекция разъяснила порядок установления временной стимулирующей выплаты работнику при приеме на работу.

Работнику устанавливается должностной оклад. Также действует система бонусов за заключенные сделки при выполнении установленных условий.

На период первые шесть месяцев работы работнику хотят установить дополнительную ежемесячную выплату. Ее размер будет заранее определен в трудовом договоре для каждого месяца: например, за первый месяц — 200 000 руб., за второй — 150 000 руб., далее сумма последовательно уменьшается, по окончании шестого месяца выплата прекращается. Должностной оклад при этом не изменяется.

Допускается ли установить такую выплату и график ее уменьшения на шесть месяцев непосредственно при заключении трудового договора, требуется ли заключать дополнительные соглашения при каждом уменьшении выплаты и после ее прекращения, если все суммы и сроки заранее закреплены в трудовом договоре, спросил пользователь.

Роструд считает допустимым установить выплату на таких условиях.

«Заключать дополнительные соглашения при каждом уменьшении выплаты не требуется, если выплата производится по условиям трудового договора», — добавило ведомство.

Порядок выплаты устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ст. 135 ТК).