ИП должны сдать квартальную отчетность к 26 октября 2026 года по всем режимам налогообложения

Предприниматели на ПСН представляют минимум отчетности, но при наличии операций прослеживаемости и зарубежных счетов также обязаны отчитаться до 26 октября и 11 ноября соответственно.

ИП на ОСНО, УСН и ЕСХН без работников обязаны сдать декларацию по НДС, уведомления по налогам и отчет по прослеживаемости товаров не позднее 26 октября 2026 года, а НДС уплачивается тремя частями — 28 октября, 30 ноября и 28 декабря.

Отчет о движении средств по зарубежным счетам направляется до 11 ноября, если такие счета есть. ИП на ПСН представляют только отчет по прослеживаемости и отчет по зарубежным счетам при наличии.

Отчетность по работникам едина для всех режимов: персонифицированные сведения нужно сдавать 26 октября и 25 ноября, уведомления по НДФЛ — по графику с 5 октября по 30 декабря, а ЕФС‑1 подается на следующий рабочий день после приема, увольнения или заключения договора ГПХ. Расчет по страховым взносам и форма 6‑НДФЛ также сдаются 26 октября.

Узнайте больше о том, как сдавать отчетность — читайте эту статью.