КС разъяснил, когда перевод налоговиков в другую местность может привести к увольнению

Изменение места службы без изменения должностных обязанностей допускается, а отказ гражданского служащего продолжать работу в новой местности может быть законным основанием для увольнения — но только при соблюдении всех процедур и гарантий.

Конституционный суд рассмотрел жалобу двух бывших сотрудников налоговой службы — Ольги Зуевой и Елены Масловой, которые были уволены после отказа продолжать службу в другой местности. Поводом стало закрытие территориально обособленных рабочих мест МИФНС №4 по Вологодской области в Устюжне, после чего служащим предложили перейти в Бабаево.

Заявители настаивали, что фактически произошло упразднение структурного подразделения, а значит, им должна была быть положена компенсация как при ликвидации органа.

Суды всех инстанций признали увольнение законным, указав, что изменилось только место работы, а должностные обязанности сохранились. КС подтвердил этот вывод: нормы закона о гражданской службе позволяют менять условия служебного контракта при перемещении органа или его подразделения в другую местность, а отказ служащего продолжать работу в новых условиях является основанием для прекращения контракта.

При этом КС прекратил производство в части норм Трудового кодекса — они не применялись в деле заявителей. Суд также отметил, что действующая редакция закона прямо включает перемещение подразделения в перечень причин изменения условий службы, что подтверждает корректность правоприменения. Об этом сказано в постановлении суда.

Таким образом, КС признал правовое регулирование соответствующим Конституции и не нашел оснований для пересмотра увольнения.

Недавно мы писали, что после сокращения в ФНС осталось 92 тысяч сотрудников.